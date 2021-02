La Sicilia si aggiunge a Sardegna e Val d'Aosta come regione arancione, mentre Umbria e province autonome di Trento e di Bolzano sono ad alta incidenza di contagi da Covid 19 e quindi colorate in rosso scuro. E' la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il contagio delle malattie (Ecdc). Nel resto d'Europa la situazione migliora in Spagna e Portogallo e peggiora nelle regioni francesi al confine con il Belgio. Il rosso scuro continua a coprire il territorio sloveno al confine con l'Italia, la Repubblica ceca e le aree limitrofe della Slovacchia e della Germania, Lettonia ed Estonia, alcune regioni della Svezia.

Al primo incontro del tavolo finalizzato alla produzione del vaccino anti Covid in Italia, che si e' svolto oggi al Mise, "il governo italiano ha ribadito la totale disponibilità di strumenti normativi e finanziari per raggiungere l'obiettivo della produzione di vaccini in Italia". Lo si legge nella nota diffusa dal Mise.

In netta crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono quasi 20mila, per l'esattezza 19.886, mai cosi' tanti dal 9 gennaio (ieri erano 16.424). In lieve aumento i tamponi, 353.704 (13mila piu' di ieri), che non basta però a compensare l'incremento di casi, tanto che il tasso di positività sale dal 4,8 al 5,6%.

Continua a essere preoccupante la situazione a Brescia dove anche oggi i contagi sono in crescita e dai 901 di ieri sono saliti ai 973 di oggi. Ma i dati del contagio continuano a peggiorare in tutta la Lombardia con il tasso di positività in crescita all'8.2% (ieri 6.5). Con 51.473 tamponi effettuati, sono infatti 4.243 i nuovi positivi in regione con la città metropolitana di Milano che torna a essere la più colpita con 1.072 casi di cui 409 a Milano città. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1, 407) e negli altri reparti (+78, 4.024). I decessi sono 44 per totale complessivo di 28.228 morti in regione.

Non sono gli anziani i più colpiti dal virus in Lombardia, ma le persone che hanno un'età compresa tra i 25 e i 49 anni. Dal report odierno sulla diffusione del contagio emerge che sono 1.618 su 4.351 nuovi casi. I contagi tra gli under 18 sono 667, tra i 18 e i 24 anni sono 369, tra i 50 e i 64 anni il numero arriva a 969, per scendere a 359 casi nella fascia d'eta' 65-74. Infine, si registrano 369 contagi tra gli over 75. Ed è tra questi ultimi che si concentrano i decessi: 35 sui 44 totali in Lombardia. Nella fascia 25-49 sebbene il numero dei positivi sia alto quello dei morti si ferma a 2 persone. Mentre nessun decesso è stato registrato tra i giovanissimi.

Anche Siena e la sua provincia diventano zona rossa da sabato 27 febbraio fino al 7 marzo. La misura, analoga a quella adottata per Pistoia e provincia, è stata appena annunciata dal governatore toscano Eugenio Giani dopo una riunione con le rispettive Asl e con, tra gli altri, i sindaci delle due città capoluogo di provincia. In precedenza in Toscana è stata zona rossa per una settimana Chiusi, sempre in provincia di Siena e lo è per nove giorni Cecina, nel Livornese: Giani ha firmato l'ordinanza ieri.

"In Italia abbiamo di nuovo sprecato un sacco di parole e soprattutto tempo non guardando in faccia la realtà. E tra una settimana conteremo 30 mila contagi al giorno". Lo afferma all'AGI Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "La terza ondata è già iniziata e si continua a parlare di riaperture con questi numeri. Abbiamo completamente perso il contatto con la realtà".

"L'Ue si dotera' della capacita' di produrre dalla fine dell'anno vaccini in modo piu' autonomo e in modo permanente, dal momento che sembra verosimile che dovremo vivere a lungo con questo virus". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo in videoconferenza.

"Il problema non è condividere i brevetti, ma aumentare la capacità di produzione" e "per mettere su nuovi siti di produzione dobbiamo insegnare al personale del sito come fabbricare il vaccino" e "posso assicurare che le nostre squadre sono mobilitate al massimo, ma non vi è modo per qualificare più persone".

"Per affrontare le nuove varianti" del Covid-19 "dobbiamo adattare la nostra strategia, continuando a identificare le mutazioni il prima possibile" e per questo è necessario "migliorare la nostra capacità di sequenziamento" dei test positivi. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine del videosummit con i leader Ue. L'opera di monitoraggio delle mutazioni di coronavirus "è la chiave degli sforzi" per limitare il rischio e "dobbiamo continuare a investire nella ricerca per aggiornare i nostri vaccini, ove necessario", ha concluso Michel.

I dati sui nuovi contagi regione per regione:

Lombardia: 4.243

Campania: 2.385

Emilia-Romagna: 2.090

Piemonte: 1.454

Toscana: 1.374

Veneto: 1.304

Lazio: 1.256

Puglia: 1.154

Marche: 732

Friuli Venezia Giulia: 683

Abruzzo: 653

Sicilia: 613

Liguria: 452

P.A. Trento: 406

P.A. Bolzano: 355

Umbria: 267

Calabria: 194

Basilicata: 124

Sardegna: 80

Molise: 65

Valle d'Aosta: 2

Iss: “Variante inglese più trasmissibile del 37%”

"In Italia si è stimato che la cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica tra il 18% fino ad arrivare a punte del 60%”. Lo scrive l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).