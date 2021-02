Da lunedì primo marzo passeranno in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. Lo prevedono le nuove ordinanze firmate da Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia. Ieri registrati 18.916 nuovi casi di positività al Covid in Italia su 323.047 processati nelle ultime 24 ore. 280 decessi, per un totale di 97.507 dall'inizio della pandemia

