Ieri in Italia 22.409 nuovi casi e 332 decessi

Focolaio a Gallipoli, oltre 100 contagiati dopo festa

Nuovo focolaio Covid in Puglia. A Gallipoli, in provincia di Lecce, in tre giorni contagi triplicati, da 35 a oltre 100. Alla base del moltiplicarsi di casi positivi in un lasso di tempo così breve, una festa privata per il compleanno di un bambino. In attesa di nuove disposizioni, il sindaco ha chiuso tutte le scuole fino a data da destinarsi.