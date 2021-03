Oggi il Cdm sulle nuove misure in vigore da lunedì

Ministero Salute: +32 in terapia intensiva

Sono stati 266 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 ieri in Italia. Il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari ci sono invece 365 pazienti in più, portando il totale a 23.247.