Ieri in Italia 20.396 nuovi casi e 502 decessi

Schinas all'ANSA: "Confermate 300mln dosi secondo trimestre"

Il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas in un'intervista all'ANSA: "Quanto avviene con AstraZeneca non mette in questione la distribuzione delle dosi, ma il loro utilizzo. Noi mettiamo questo numero di dosi a disposizione degli Stati membri ma non gestiamo i loro piani vaccinali. E' ragionevole dire che restiamo sull'obiettivo perché Pfizer produce molto di più, e perché Johnson & Johnson ha un nuovo accordo con un sito in Germania, per il 'fill and finish'"