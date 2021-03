Ieri 23.839 casi su 357.154 tamponi e 380 decessi

Marche, a Pasqua seconde case vietate per non residenti

Il governatore regionale, Francesco Acquaroli, ha firmato un'ordinanza per vietare ai cittadini non residenti e non domiciliati nelle Marche di raggiungere le proprie abitazioni, diverse da quella principale, le cosiddette 'seconde case', da lunedì prossimo compreso fino alle 24 ore di lunedì 5 aprile. Il provvedimento si e' reso necessario in via precauzionale per la persistenza a livello nazionale e regionale del virus, con l'Rt regionale a 1,15 nella settimana 15-21 marzo. L'ingresso nelle Marche resta consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità o motivi di salute, sempre mediante l'uso dell'autocertificazione.