Italia quasi tutta arancione, ripartono la scuole

Sardegna zona rossa, sei regioni passano in arancione

Da oggi sei regioni passano in zona arancione: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. La Sardegna in rosso. Con il nuovo decreto in vigore dal 7 aprile, l'Italia resta divisa in zone arancioni e rosse, con possibili deroghe per Regioni in giallo in base all'andamento dei contagi e alle somministrazioni del vaccino. LA MAPPA REGIONE PER REGIONE