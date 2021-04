Ieri in Italia 13.158 nuovi casi e 217 decessi

Usa pronti a spedire in India sostanze per fare vaccini

Gli Stati Uniti spediranno in India alcune materie prime necessarie per la produzione del Covishield, la versione indiana del vaccino AstraZeneca. L'amministrazione Biden, riporta il New York Timnes, ha infatti deciso di rimuovere parzialmente il divieto di esportazione di tali sostanze necessarie per realizzare i vaccini. La decisione dopo una telefonata del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, con la controparte di New Delhi. Dagli Usa arriveranno anche altre forniture come ossigeno e tute protettive per gli ospedali.