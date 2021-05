Umbria: 96 nuovi casi e 5 decessi

I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore in Umbria sono 96, cinque le vittime. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 6.240 test antigenici e 3.328 tamponi. Il tasso di positività totale è dell’1% (ieri 1,6). Sale al 2,9 per i soli molecolari (ieri 4,8). Si registrano dieci ricoveri in meno di pazienti Covid negli ospedali nelle ultime 24 ore: oggi sono 193 in tutto, dei quali 28 (sei in meno) in terapia intensiva.