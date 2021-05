Ieri in Italia 3.937 nuovi casi e 121 decessi

Giappone pronto a estendere emergena fino a fine giugno

Il governo giapponese domani dovrebbe estendere la durata dello stato di emergenza sanitaria per il Covid-19 dichiarato a Tokyo e in altre otto regioni, a causa della situazione dei contagi e meno di due mesi prima delle Olimpiadi in programma nella capitale giapponese. L'emergenza sanitaria, che comporta il divieto di servire alcolici in bar e ristoranti e l'obbligo di chiuderli alle 8 di sera, tra le altre restrizioni come limitare l'accesso del pubblico agli eventi sportivi, e' in vigore in queste nove prefetture fino al prossimo giorno 31. Il governo prevede ora di estenderla fino alla fine di giugno, su richiesta dei governi di Tokyo e delle altre prefetture piu' colpite dalla quarta ondata di contagio e dopo aver valutato il parere del team di medici specialisti che consiglia il governo.