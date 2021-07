Paula Reto positiva, golf perde una protagonista

Duplantis: "Positività Kendricks è spaventosa"

Armand Duplantis ha confessato di essere rimasto molto colpito dalla positività del rivale del salto con l'asta a Tokyo 2020, Sam Kendricks. E ha squarciato il velo della paura al villaggio, per l'allargamento dei contagi da Covid. "Non so molto della situazione, ma so che è spaventoso. Fino a poche ore fa - ha raccontato il primatista del mondo e grande favorito della gara - mi stavo allenando con in testa l'idea della sfida a Kendricks. E' uno dei miei principali rivali, mi avrebbe sicuramente spinto in finale". Duplantis, a differenza dei tre australiani che si sono autodenunciati per stretti contatti con l'americano costringendo a una temporanea quarantena tutta la loro nazionale, ha detto di non aver mai incrociato il rivale in questi giorni. Ma ha aggiunto che prenderà precauzioni. "Semplicemente non farò cose che non devo fare. Dovrò mangiare, devo allenarmi. Cercherò solo di non uscire di strada e fare tutto ciò che non è necessario o potrebbe mettermi a maggior rischio di contrarre il Covid"