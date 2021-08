Il club decide di inserire nella numerazione per la prossima stagione di League One anche noto cantante, tifosissimo della squadra e main sponsor del club dallo scorso maggio. "Quando l'Ipswich me l'ha detto ho pensato che stessero scherzando - sorride Sheeran - spero sia solo un omaggio simbolico, non scenderò in campo: voglio vederci promossi" ED SHEERAN SPONSOR DELL'IPSWICH: IL SUO LOGO SULLE MAGLIE Condividi:

Ed Sheeran è un nuovo tesserato dell'Ipswich Town, squadra di League One. La notizia arriva dall'Inghilterra e non è uno scherzo. Il club che milita nella terza serie del calcio inglese ha infatti comunicato in una nota ufficiale di aver inserito il noto cantante, 30 anni, tra i giocatori in rosa. Sheeran avrà la maglia numero 17. Un omaggio alla fede sportiva dell'artista, grande tifoso dei Tractor Boys e main sponsor del club dallo scorso maggio. Sulle maglie dell'Ipswich c'è infatti un logo che contiene i simboli “+”, “x” e “%”, i titoli dei primi tre album di Sheeran, oltre alla parola tour.

Sheeran: "Un onore ma non scenderò in campo" "Abbiamo visto le sue foto di lui con la maglia 17 mentre si esibiva per il suo concerto durante Euro 2020 - spiega il CEO del club, Mark Ashton - così abbiamo deciso di offrirgli quel numero per ringraziarlo del supporto che ci ha garantito. Lo aspettiamo a Portman Road". Tanto stupore nelle parole del cantante: "Quando l'Ipswich me l'ha detto ho pensato che stessero scherzando, ma l'idea mi piace. Penso che questa sarà una grande stagione e sono onorato di farne parte". Senza dimenticare l'ironia: "Spero solo che questo numero di squadra sia solo simbolico perché voglio vederci promossi e questo non accadrà se giocherò". Una possibilità remota: il nome di Sheeran infatti non compare tra i componenti della rosa della prima squadra pubblicata dal club sul proprio sito ufficiale. Intanto l'Ipswich ha avviato la stagione sul campo con un pareggio: 2-2 casalingo contro il Morecambe.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie