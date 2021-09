Gimbe: stabili contagi, frenano ospedalizzazioni

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana 25-31 agosto, rispetto alla precedente, una sostanziale stabilità dei nuovi casi (45.134 vs 45.251) e dei decessi (366 vs 345). Lieve aumento di casi attualmente positivi (137.925 vs 135.325), persone in isolamento domiciliare (133.129 vs 130.785), ricoveri con sintomi (4.252 vs 4.036) e terapie intensive (544 vs 504).