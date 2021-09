Monitoraggio Iss: Rt scende a 0,97 in Italia

Iss, variante Delta all'88%

"In Italia, negli ultimi 45 giorni, si continua a osservare una predominanza della variante Delta che è stata individuata nell’88,1% dei casi riportati al Sistema di sorveglianza integrata". Sono i dati contenuti nell’ottavo bollettino dell’Istituto superiore di Sanità 'Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-Cov-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia". Dal 17 luglio al 30 agosto, infatti, secondo i dati del bollettino, il numero di segnalazioni di casi causati dalla variante Delta in Italia è ancora superiore al numero di segnalazioni per tutte le altre varianti monitorate