Ieri 5.193 nuovi positivi e 57 decessi

Austria: 2.260 contagi in 24 ore, verso nuove restrizioni

In Austria sono 2.260 i nuovi contagi registrati nella giornata di ieri, in tutto sono oltre 708 mila, di cui 39 mila negli ultimi 28 giorni. Dall'inizio della pandemia ci sono stati 10.837 decessi a causa del coronavirus, 79 si sono verificati nelle ultime 4 settimane. Preoccupa la crescita dei ricoveri in ospedale: 690 sono i pazienti ricoverati, di cui 178 in terapia intensiva. Se quest'ultimo dato arriverà a quota 200 scatterà il 'livello 1' delle restrizioni previste dal governo guidato da Sebastian Kurz (OeVP) e che entreranno in vigore da mercoledì 15 settembre.