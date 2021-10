Superate le 5 milioni di vittime al mondo

Puglia, 138 nuovi casi

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.228 test per l'infezione da Covid-19 e 138 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 19 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 8 in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.566 le persone positive, 143 sono ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 268.950 a fronte di 3.704.421 test eseguiti, 259.589 sono le persone guarite e 6.795 quelle decedute