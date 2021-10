Iss: Rt in leggero aumento, ma calano i ricoverati

Mattarella: “Pandemia prova dura, solidarietà elemento chiave”

"La pandemia è stata - ed e' tuttora - una prova molto dura. Ha evidenziato i nostri limiti e le contraddizioni del modello di società che abbiamo costruito. Al tempo stesso ha messo in luce il senso profondo di una comunità di destino come la nostra, restituendo valore alle cose che hanno valore. L'egocentrismo è uscito sconfitto da una vicenda in cui la solidarietà si è affermata come chiave per affrontare e risolvere i problemi, per sostenere lo sviluppo pieno della personalità umana, a partire dalla difesa della vita". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla 49/ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani.