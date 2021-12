Aus Open, ok a non vaccinati in casi specifici

Australian Open, sì all'esenzione del vaccino in due casi

È possibile beneficiare dell'esenzione dal vaccino in due casi: se un tennista ha contratto il Covid dopo il 31 luglio 2021 (considerando i protocolli per cui la vaccinazione può essere posticipata fino a 6 mesi dopo il contagio) o se viene diagnosticato un possibile evento avverso grave alla somministrazione del vaccino. Tiley ha anche replicato alle domande sulla presenza nell'elenco degli iscritti agli Australian Open, che si giocherà dal 17 al 30 gennaio 2022, di Novak Djokovic, il n.1 del mondo di cui di cui non si sa se sia vaccinato o meno: “E' solo un elenco dei giocatori che entrano in classifica, questo non significa che ci saranno. Lo sapremo tra diverse settimane".