Draghi: "Non ho indicatori su impatto economia 2022"

Il premier Mario Draghi: "Non ci sono proiezioni" su un possibile impatto del Covid sull'economia per il 2022, "le proiezioni del governo si sono dimostrate sbagliate per difetto avendo una crescita parecchio più alta e con tutti gli indicatori in positivo". E' "normale - ha aggiunto - chiedersi se la pandemia continuerà e quale sarà l'impatto sulle previsioni di crescita 2022. Non vediamo molto per l'Italia - ha sottolineato - ma per la Germania sì perché lì la diffusione va più velocemente", e "gli indicatori del sentimento di investitori imprenditori e consumatori vertono in negativo".