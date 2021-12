Shiffrin e Rublev positivi, entrambi in isolamento

L'allenatore del Manchester United, Ralf Rangnick: "Se ingaggi un giocatore sapendo fin dal primo giorno che non è stato vaccinato, devi essere consapevole che potrebbe non essere disponibile. Non solo per 10 giorni, ma questo potrebbe accadere regolarmente in tempi di Covid. Questo è un problema a cui i club devono seriamente pensare. Nel calcio, specialmente a questo livello, dobbiamo cercare di convincere i nostri giocatori a vaccinarsi. Come ho detto potrebbe non succedere solo una volta, potrebbe succedere più volte in futuro e quindi dovrebbe essere nell'interesse anche dei giocatori essere vaccinati. Ma alla fine è una decisione che ogni club deve prendere da solo e trovare la migliore soluzione possibile".