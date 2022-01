Covid, in Italia ieri 228.179 casi e 434 vittime

Covid, ok commissione a protocollo ritorno in gara atleti guariti

La commissione tecnica presso il ministero della Salute ha approvato all'unanimità la Circolare per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid. La Circolare si basa sul protocollo 'Return To Play' della Federazione medico sportiva (Fmsi), che riduce gli esami sanitari per il ritorno all'attività. L'aggiornamento della Circolare prevede una significativa riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno all'attività sportiva degli atleti agonisti non professionisti. Per gli atleti asintomatici o paucisintomatici, è necessario solamente un ecg di base ed un test da sforzo e non è più necessario eseguire la spirometria e l'Ecocardiogramma Color Doppler. Per gli atleti d'interesse nazionale o internazionale asintomatici o paucisintomatici, è necessario eseguire un solo test ergometrico massimale ed un Ecocardiogramma Color Doppler, e non è più necessario eseguire la spirometria, l'ECG Holter e altri esami che erano previsti finora.