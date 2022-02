Sardegna, +1.223 casi e 8 morti

In Sardegna sono 1.223 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 949 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.748 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala altre 8 vittime. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28, due in più rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 346, due in meno. Sono 32.444 le persone in isolamento domiciliare, 1.014 in meno rispetto a ieri.