Green Pass, Costa: "Dal 1° aprile via all'aperto"

Pfizer, richiesta a Fda per quarta dose a over 65

Pfizer-BioNTech ha presentato richiesta alla Food and drug administration per l'autorizzazione di emergenza di una quarta dose del suo vaccino anti-covid per i cittadini Usa con più di 65 anni. Si tratterebbe del secondo booster da somministrare agli anziani. Per l' approvazione piena della quarta dose ci vorrà, oltre all'ok della Fda, anche quello dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie