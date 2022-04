Italia, ieri 74.350 nuovi casi e 154 decessi

Russia verso registrazione di vaccino nasale

Un vaccino nasale contro il coronavirus, utilizzato per il richiamo, sarà certificato in Russia nei prossimi giorni. Inoltre, si prevede che sarà incluso nelle raccomandazioni aggiornate sulla rivaccinazione, ha detto venerdì il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, come riferisce l'agenzia Itar-Tass. La certificazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nell'ottobre 2021, il Ministero della Salute russo aveva rilasciato un permesso al Centro Gamaleya per condurre studi clinici di fase due di un vaccino contro il coronavirus sotto forma di spray nasale. A marzo, il centro ha fatto domanda per la registrazione.