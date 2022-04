1/13 ©IPA/Fotogramma

BAYERN, CHE COMBINI?



Perché Nagelsmann si agita a bordo campo? È la conseguenza di quanto accaduto al minuto 85 sul provvisorio 3-1 del Bayern Monaco contro il Friburgo. Doppio cambio per i bavaresi: dentro Süle e Sabitzer, fuori Tolisso e Coman. Peccato che l’attaccante francese non abbia capito immediatamente le decisioni dalla panchina: resterà in campo per una ventina di secondi con il Bayern in superiorità numerica, 12 contro 11

PASTICCIO BAYERN, IN 12 IN CAMPO PER 20''. E ORA?