Niente ruolo da ambasciatore verso i Mondiali del 2030, o quantomeno non nel contratto faraonico firmato da Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr. Il campione portoghese sarà solo e semplicemente un giocatore, per quanto fuori dagli schemi. La conferma è arrivata direttamente dal club saudita, che ha voluto precisare in un comunicato come CR7 non avrà vincoli di alcun tipo per la candidatura ai Mondiali del 2030 dove, tra i tanti Paesi del mondo, c'è in lizza anche la stessa Arabia Saudita.