Allenatore sgambetta attaccante avversario

Clamoroso episodio fra i dilettanti in Toscana. Durante il match del campionato di Promozione fra Pontassieve e Subbiano l'allenatore ospite Guidotti è entrato in campo per fermare, con un tackle falloso, l'attaccante Bourezza lanciato verso la porta avversaria. Immediata l'espulsione per il tecnico che si è subito scusato per il gesto