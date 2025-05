Pallone d’Oro, tre nuovi riconoscimenti

Istituito nel 1956 e assegnato annualmente da France Football, quest'anno presenta 3 nuove categorie riservate alle calciatrici: miglior giovane, miglior portiere e miglior marcatrice tra club e nazionale. I premi del 2025 includeranno il Pallone d’Oro Maschile e Femminile per il miglior calciatore e la miglior calciatrice, il Trofeo Kopa Maschile e Femminile per il miglior giovane, il Trofeo Yashin Maschile e Femminile per il miglior portiere, il Trofeo Gerd Müller Maschile e Femminile per il miglior marcatore tra club e nazionale, il Trofeo Johan Cruyff Maschile e Femminile per il miglior allenatore tra club e nazionale, il premio per il Club dell’anno Maschile e Femminile, e il Premio Sócrates, assegnato dal gruppo L’Équipe in collaborazione con 'Peace and Sport', per azioni di solidarietà o cause sociali promosse da atleti.