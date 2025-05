'Heysel. La tragedia', l'inedita docuserie su Sky

'Heysel. La tragedia' è la docuserie franco-belga in sei episodi, inedita in Italia, che Sky Sport propone in esclusiva in occasione del quarantesimo anniversario della strage dello stadio Heysel, nella quale persero la vita 39 persone, 32 delle quali italiane

Stadio Heysel, 29 maggio 1985. Nessun tifoso o appassionato di calcio è indifferente a questa data. Quel giorno, nel vecchio e fatiscente stadio dell’Heysel, a Bruxelles, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool si trasforma in un’assurda carneficina: trentanove persone, trentadue delle quali italiane, perdono la vita, schiacciate e calpestate da una massa umana, davanti agli occhi sgomenti di centinaia di migliaia di telespettatori, che sono di fronte alla tv per assistere alla sfida tra le due squadre più forti d’Europa.

Heysel. La tragedia: la docuserie inedita in Italia Il 29 maggio 2025, quaranta anni dopo quei tragici eventi, Sky Sport propone una docuserie inedita in Italia, presentata al Festival del cinema di Roma nel 2022, Heysel. La tragedia (The Heysel Tragedy, il titolo originale), a cura di Jean Philippe Leclair, vicedirettore dell’Equipe, del documentarista Eddy Pizzardini, con la regia di Jan Verheyen.

Il racconto dei protagonisti e immagini mai viste Attraverso il racconto dei protagonisti e un potentissimo repertorio video ricco di immagini inedite, provenienti da archivi BBC, RTBF e RAI, la docuserie ricostruisce la vicenda passo dopo passo e riporta alla luce le storie umane e personali, i destini dei tifosi che andarono a vedere una partita e non tornarono più a casa. Heysel. La tragedia, è un’opera corale, un lavoro di cronaca asciutto e neutrale, che non usa aggettivi né voce narrante, ma affronta la storia da ogni punto di vista: dai sopravvissuti e familiari delle vittime italiane ai tifosi inglesi, dai poliziotti e gendarmi belgi ai funzionari della Federazione belga e della UEFA, dai leader politici, avvocati e magistrati ai giocatori delle due squadre in campo quella sera (Mark Lawrenson e Sammy Lee per il Liverpool, Stefano Tacconi, Sergio Brio e Massimo Briaschi per la Juventus).

Una sciagurata catena di errori e colpe Molto efficace, è anche il supporto della grafica, che oltre a mostrarci schematicamente la situazione all’interno dello stadio, evidenzia con cerchietti colorati alcuni dei testimoni che parlano, permettendoci così di individuarli nella folla e di seguirli sugli spalti del settore Z, dove li vediamo muoversi, alcuni travolti e feriti, disperati, mentre urlano e piangono sul corpo di un loro caro, oppure impegnati a soccorrere qualcuno. Heysel. La tragedia unisce tutti puntini e l’impressione che si ha, alla fine, è che la strage dell’Heysel non sia stata un incidente ma il risultato di una sciagurata catena di errori e colpe, che insieme hanno dato vita a un gigantesco e letale tsunami.

Preparativi, Crollo, Spettacolo, Responsabili, Colpevoli, Perdono Heysel. La tragedia, da molti definito il documentario definitivo sulla tragedia del 29 maggio del 1985, è diviso in sei episodi, della durata di 52 minuti ciascuno, che descrivono le situazioni che hanno portato alla tragedia e ciò che è successo dopo, sviluppando una traccia che arriva fino ai nostri giorni. Ogni capitolo ha un titolo evocativo, che riassume in una parola il suo contenuto: Preparativi, Crollo, Spettacolo, Responsabili, Colpevoli, Perdono. Il primo episodio racconta l’attesa della partita, i presagi della catastrofe e le cariche degli hooligans; il secondo è sul crollo del muro del settore Z, sulla inadeguatezza delle forze dell’ordine e lo stato rovinoso dello stadio; il terzo è sulla partita, sul perché si sceglie di giocare e su quello che accade dopo, l’arrivo delle notizie e il rientro a casa; gli altri tre raccontano la tragedia di Hillsborough, descrivono il processo ai responsabili (tifosi inglesi ed esponenti di forze dell’ordine e istituzioni) e le sue conseguenze, e infine evidenziano come, purtroppo, ancora oggi la violenza negli stadi sia un male tristemente attuale.

La programmazione su Sky I sei episodi della docu-serie Heysel. La tragedia saranno trasmessi in sequenza su Sky Sport Calcio dalla mezzanotte del 28 alle 24 di giovedì 29 maggio; su Sky Sport 24 e su Sky Documentaries, tutti in streaming su NOW e disponibili on demand.