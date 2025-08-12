Psg-Tottenham, le probabili formazioni della Supercoppa europea
Senza Donnarumma, Luis Enrique in porta si affida a Chevalier. In attacco confermatissimo il tridente composto da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Nel Tottenham, Frank si affida ai nuovi arrivi Kudus e Paolinha con Richarlison in attacco. La finale di Supercoppa europea si gioca domani alle 21 a Udine, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio-4K. Ecco le probabili formazioni
- Portiere: CHEVALIER
- Terzino destro: HAKIMI
- Difensore centrale: MARQUINHOS
- Terzino sinistro: NUNO MENDES
- Mezzala destra: ZAIRE-EMERY
- Centrocampista centrale: VITINHA
- Mezzala sinistra: FABIAN RUIZ
- Ala destra: DOUE'
- Attaccante: DEMBELE'
- Ala sinistra: KVARATSKHELIA
- Nei giorni dell'addio (ormai conclamato) a Donnarumma, Luis Enrique schiera subito tra i pali il neo arrivato Chevalier
- Si è allenato anche Zabarnyi (ufficializzato nella giornata di martedì 12 agosto dal Bournemouth), ma in difesa partiranno titolari Marquinhos e Pacho
- In avanti Doué con Dembélé e Kvaratskhelia
- Portiere: VICARIO
- Terzino destro: PORRO
- Difensore centrale: ROMERO
- Difensore centrale: VAN DE VEN
- Terzino sinistro: SPENCE
- Centrocampista centrale: BENTANCUR
- Centrocampista centrale: PALHINHA
- Esterno destro: KUDUS
- Trequartista: SARR
- Esterno sinistro: JOHNSSON
- Attaccante: RICHARLISON
- Estate di grandi cambiamenti per il Tottenham. Via il condottiero della vittoria dell'Europa League Postecoglou, via la leggenda Heung-Min Son
- Il nuovo allenatore Thomas Frank lancia subito i nuovi arrivi Mohammed Kudus e Joao Palhinha
- Udogie nella seduta della vigilia non si è allenato e difficilmente ci sarà