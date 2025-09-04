Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale (che non essendo tesserato non può essere giudicato dalla giustizia sportiva) e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar. È la decisione del giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Arrivano le decisioni del giudice sportivo della Lega Dilettanti dopo i fatti avvenuti lo scorso 31 agosto al torneo giovanile Super Oscar al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese . Non c'è ovviamente traccia del genitore che è entrato in campo picchiando il giovane portiere del Volpiano : non essendo un tesserato sportivo, per lui deciderà la giustizia ordinaria dopo la denuncia per lesioni a suo carico. Il giudice sportivo ha invece squalificato per un anno il portiere 13enne aggredito, Thomas Sarritzu , e il giocatore del Carmagnola Cristian Barbero . Sarritzu è stato punito per condotta violenta e antisportiva, avendo colpito "con manate e pugni al fianco e alla schiena un avversario steso a terra". Per Barbero invece la squalifica è per aver partecipato attivamente alla rissa innescata dall'avversario "colpendo a sua volta con un pugno la nuca di un giocatore della squadra avversaria". Squalifica di sei mesi (fino al 4 marzo 2026) invece per Angelo Sarritzu , dirigente del Volpiano, perché "in qualità di rappresentante della società, anziché intervenire per sedare gli animi, assumeva una condotta violenta malmenandosi con la persona entrata sul terreno di gioco in precedenza". Ammende anche per le società.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Roberta Lapa ed i Sostituti Giudici Sportivi Avv. Gianluca D’Angelo e i Sigg. Maurizio Capuani e Gerardo Orlandella, assistiti dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Bonetto Sergio, hanno adottato le seguenti delibere:

A carico dei giocatori

Squalifica fino al 04/09/2026

Sarritzu Thomas (Volpiano Pianese)

Vista la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport improntati alla correttezza ed al rispetto dell’avversario, considerato altresì, che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest’organo giudicante pur consapevole delle disposizioni normative vigenti, ma altrettanto consapevole dell’eccezionalità e della spregevolezza dell’evento, ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità, pertanto si squalifica il succitato giocatore perché, a fine gara, assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito ad un ulteriore atto di violenza posto in essere da soggetto non presente in distinta, che entrava arbitrariamente ed indebitamente sul terreno di gioco.

Squalifica fino al 04/09/2026

Barbero Cristian (Csf Carmagnola Queencar)

Vista la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport improntati alla correttezza ed al rispetto dell’avversario, considerato altresì, che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest’organo giudicante pur consapevole delle disposizioni normative vigenti, ma altrettanto consapevole dell’eccezionalità e della spregevolezza dell’evento, ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità, pertanto si squalifica il succitato giocatore perché, a fine gara, assumeva una condotta violenta ed antisportiva prendendo parte attiva alla rissa innescata dall’avversario, colpendo a sua volta, con un pugno la nuca di un giocatore della squadra antagonista. Tale comportamento aumentava l’animosità dei presenti sul terreno di gioco, favorendo l’ingresso in campo di persona non presente in distinta.

Dirigenti

Squalifica a svolgere ogni attività fino al 04/03/2026

Sarritzu Angelo (Volpiano Pianese)

Perché in qualità di rappresentante della società anziché intervenire per sedare gli animi, assumeva una condotta violenta malmenandosi con persona non presente in distinta, entrata sul terreno di gioco.

Società

Ammenda euro 200,00 Pol. Paradiso Collegno

Perché ometteva di vigilare adeguatamente non impedendo l’accesso al terreno di gioco di persona presente tra il pubblico.

Ammenda euro 150,00 Csf Carmagnola Queencar

Per responsabilità oggettiva della Società per la condotta violenta assunta dai propri tesserati.

Ammenda euro 150,00 Volpiano Pianese

Per responsabilità oggettiva della Società per la condotta violenta assunta dai propri tesserati.