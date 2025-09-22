Stasera sarà svelato il vincitore del Pallone d'Oro 2025, premio dove in lizza dalla Serie A ci sono gli interisti Lautaro e Dumfries oltre al napoletano McTominay. Tanto Psg campione d'Europa in corsa per il premio: c'è Donnarumma insieme ad altri 8 compagni, compreso il lanciatissimo Dembélé. Appuntamento stasera a Parigi al Theatre du Chatelet per conoscere chi sarà il successore di Rodri

