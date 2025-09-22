Pallone d'Oro, una cerimonia da… campioni: la sfilata sul tappeto rosso LIVE
Serata di gala al Theatre du Chatelet per la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro. Una parata di stelle per il premio targato France Football, sfilata dove tra stile ed eleganza brillano i campioni più forti del mondo insieme ad ex calciatori, dirigenti e celebrità. Eccoli sul tappeto rosso parigino
- DENZEL DUMFRIES (difensore dell'Inter e dell'Olanda)
- YANN SOMMER (portiere dell'Inter)
- KENAN YILDIZ (attaccante della Juventus e della Turchia)
- CRISTIANA GIRELLI (attaccante della Juventus e della Nazionale italiana)
- SERHOU GUIRASSY (attaccante del Borussia Dortmund e della Guinea)
- SARINA WIEGMAN (allenatrice dell'Inghilterra femminile)
- DAMIEN COMOLLI (direttore generale della Juventus)
- RAÍ (ex calciatore e dirigente)
- JORDI CRUYFF (ex calciatore, allenatore e dirigente)