Yamal 2° nel Pallone d'Oro a 18 anni: com'era la classifica quando Messi aveva la sua età
Diciott'anni compiuti da appena due mesi e già a un passo dal Pallone d'Oro: Yamal stava per riscrivere (ancora una volta) i libri dei record, ma il primato di più giovane di sempre a vincerlo resta quello del Fenomeno Ronaldo, campione a 21 anni e 3 mesi. Neanche Messi aveva saputo fare di meglio: nei 18 anni di Leo il suo nome non compariva neanche nell'elenco dei candidati: era il 2005. Ricordi chi c'era in quell'edizione?
- Nella cerimonia 2025 vinta da Dembélé, Yamal ha chiuso al secondo posto, a soli 18 anni e 2 mesi segnati sul passaporto da star del pallone. E, a dirla tutta, era nei trenta già da 17enne nel 2024
- Quando era stato Messi ad avere 18 anni (compiuti anche da lui in estate, ma quella del 2005) il suo nome non compariva nemmeno tra i 24 candidati. Leo sarebbe entrato in lista solo l'anno seguente
- Ma chi c'era in quell'edizione del 2005?
- Ronaldo (Inter, 1997) a 21 anni e 3 mesi
- Owen (Liverpool, 2001) a 22 anni
- Messi (Barcellona, 2009) a 22 anni e 5 mesi
- Best (Manchester United, 1968) a 22 anni e 7 mesi