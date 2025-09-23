Esplora tutte le offerte Sky
Yamal 2° nel Pallone d'Oro a 18 anni: com'era la classifica quando Messi aveva la sua età

Diciott'anni compiuti da appena due mesi e già a un passo dal Pallone d'Oro: Yamal stava per riscrivere (ancora una volta) i libri dei record, ma il primato di più giovane di sempre a vincerlo resta quello del Fenomeno Ronaldo, campione a 21 anni e 3 mesi. Neanche Messi aveva saputo fare di meglio: nei 18 anni di Leo il suo nome non compariva neanche nell'elenco dei candidati: era il 2005. Ricordi chi c'era in quell'edizione?

LE CLASSIFICHE FINALI: MASCHILE - FEMMINILE - TUTTI I PREMI

