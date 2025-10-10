Nell'amichevole di Seoul tra Corea del Sud e Brasile, la squadra di Ancelotti (già qualificata al prossimo Mondiale) ha vinto 5-0 grazie al gol di Vinicius Junior alle doppiette di Rodrygo ed Estevao. Il giovane attaccante del Chelsea continua a segnare, dopo il gol vittoria in pieno recupero nell'ultimo turno di Premier League contro il Liverpool

Il Brasile torna a vincere, anche se solo in amichevole, dopo la sconfitta contro la Bolivia del 10 settembre scorso. Il 5-0 contro la Corea del Sud è la vittoria più larga di Ancelotti da allenatore dei verdeoro. La gara è stata subito in discesa: ha aperto le marcature Estevao al 13' su imbucata di Bruno Guimaraes. Al 41' è Rodrygo a trovare prima il raddoppio con una bella serpentina e poi la sua doppietta personale al 49', due minuti dopo il 3-0 di Estevao, propiziato da un errore in impostazione del difensore ex Napoli Kim. Si conferma in grande forma il giovane attaccante del Chelsea, reduce dal gol a tempo scaduto contro il Liverpool nella scorsa giornata di Premier League. Ha poi chiuso la partita Vinicius Junior, segnando il definitivo 5-0 al 77' con un gol in contropiede. La squadra di Ancelotti, già qualificata al Mondiale, continuerà le amichevoli asiatiche martedì 14 ottobre contro il Giappone all'Ajinomoto Stadium di Tokyo.