Da Hakimi a Osimhen: la top XI della Coppa d'Africa vale mezzo miliardo
Tra i convocati più preziosi della prossima Coppa d'Africa ci sono anche venti giocatori della Serie A, ma nessuno di loro trova spazio nella formazione ideale basata sul valore di mercato Transfermarkt. Lookman e Ndicka la sfiorano soltanto. Ma chi ne fa parte? Il più prezioso di tutti è un terzino, davanti gioca Osimhen
- Valore di mercato: 9 milioni
- Squadra di club: Nizza
- Nazionale: Senegal
- Valore di mercato: 80 milioni
- Squadra di club: Psg
- Nazionale: Marocco
- Hakimi è anche il calciatore più prezioso in assoluto della Coppa d'Africa 2025
- Valore di mercato: 35 milioni
- Squadra di club: Bayer Leverkusen
- Nazionale: Burkina Faso
- Valore di mercato: 40 milioni
- Squadra di club: Sporting
- Nazionale: Costa d'Avorio
- Valore di mercato: 40 milioni
- Squadra di club: Manhester City
- Nazionale: Algeria
- Valore di mercato: 60 milioni
- Squadra di club: Brighton
- Nazionale: Camerun
- Valore di mercato: 35 milioni
- Squadra di club: Tottenham
- Nazionale: Senegal
- Valore di mercato: 75 milioni
- Squadra di club: Manchester United
- Nazionale: Camerun
- Valore di mercato: 50 milioni
- Squadra di club: Manchester United
- Nazionale: Costa d'Avorio
- Valore di mercato: 65 milioni
- Squadra di club: Manchester City
- Nazionale: Egitto
- Valore di mercato: 75 milioni
- Squadra di club: Galatasaray
- Nazionale: Nigeria
- ADEMOLA LOOKMAN: 40 mln (Atalanta/Nigeria)
- EVAN NDICKA: 30 mln (Roma/Costa d'Avorio)
- ODILON KOSSOUNOU: 25 mln (Atalanta/Costa d'Avorio)
- NEIL EL AYNAOUI: 20 mln (Roma/Marocco)
- BOULAYE DIA: 15 mln (Lazio/Senegal)