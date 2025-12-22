 Migliori allenatori del mondo 2025: Luis Enrique 1°. La classifica Iffhs | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Il miglior allenatore al mondo Iffhs è Luis Enrique. Conte e Inzaghi in top 10, Maresca 2°

classifica fotogallery
13 foto

Una giuria internazionale di esperti provenienti da vari Paesi del mondo ha eletto il migliore allenatore per club dell'anno per la Iffhs - la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Vince Luis Enrique, alla seconda affermazione. Bene la scuola italiana: ci sono tre 'nostri' allenatori in top 10, al pari degli spagnoli. E cosa dice l'albo d'oro dal 1996 a oggi?

IL MIGLIOR GIOCATORE AL MONDO IFFHS È DEMBÉLÉ

Calcio: altre fotogallery

Luis Enrique miglior allenatore Iffhs, Maresca 2°

classifica

Una giuria internazionale di esperti provenienti da vari Paesi del mondo ha eletto il migliore...

13 foto

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

SUPERCOPPA

A Riad Napoli e Bologna si affrontano nella finale della Supercoppa italiana. Conte verso la...

24 foto

Rita Guarino allenerà il West Ham femminile

calciomercato

L'allenatrice italiana - ex di Inter e Juve e quattro volte campionessa d'Italia in bianconero -...

39 foto

Mbappé come CR7: i bomber dell'anno solare

CLASSIFICA

Per i bomber di Spagna, Germania e Francia il 2025 è già finito, con un record: Mbappé ha...

20 foto

I bomber della stagione: Lautaro in top 10

classifica

Mbappé vicinissimo a Kane, Haaland si porta a -5 e -4, mentre Lautaro è stabile in top 10: chi...

34 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza