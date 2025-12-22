Il miglior allenatore al mondo Iffhs è Luis Enrique. Conte e Inzaghi in top 10, Maresca 2°
Una giuria internazionale di esperti provenienti da vari Paesi del mondo ha eletto il migliore allenatore per club dell'anno per la Iffhs - la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Vince Luis Enrique, alla seconda affermazione. Bene la scuola italiana: ci sono tre 'nostri' allenatori in top 10, al pari degli spagnoli. E cosa dice l'albo d'oro dal 1996 a oggi?
- Ex calciatore anche di Toro e Sampdoria, dopo aver vinto a lungo come allentore in patria nella Dinamo Zagabria, si è spostato in Egitto nei Pyramids FC, conducendoli alla prima storica vittoria della Champions League africana
- 1996 LIPPI
- 1997 HITZFELD
- 1998 LIPPI
- 1999 FERGUSON
- 2000 C. BIANCHI
- 2001 HITZFELD
- 2002 DEL BOSQUE
- 2003 C. BIANCHI
- 2004 MOURINHO
- 2005 MOUINHO
- 2006 RIJKAARD
- 2007 ANCELOTTI
- 2008 FERGUSON
- 2009 GUARDIOLA
- 2010 MOURINHO
- 2011 GUARDIOLA
- 2012 MOURINHO
- 2013 HEYNCKES
- 2014 ANCELOTTI
- 2015 LUIS ENRIQUE
- 2016 SIMEONE
- 2017 ZIDANE
- 2018 ZIDANE
- 2019 KLOPP
- 2020 FLICK
- 2021 TUCHEL
- 2022 ANCELOTTI
- 2023 GUARDIOLA
- 2024 ANCELOTTI
- 2025 LUIS ENRIQUE
- 4: MOURINHO, ANCELOTTI
- 3: GUARDIOLA
- 2: LIPPI, HITZFELD, C. BIANCHI, FERGUSON, ZIDANE e LUIS ENRIQUE