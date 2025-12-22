Il brasiliano è stato sottoposto ad artroscopia per curare una lesione del menisco mediale. "L'operazione è riuscita e il giocatore sta bene", ha detto il Santos. L'intervento è stato eseguito dal medico della nazionale brasiliana, che aveva già operato Neymar

Neymar è stato operato con successo al ginocchio sinistro, ha annunciato il Santos, il suo club. Il futuro con la nazionale brasiliana rimane incerto, così come la sua partecipazione al Mondiale 2026. L'ex giocatore di Barcellona e Paris Saint-Germain è stato sottoposto ad "artroscopia per curare una lesione del menisco mediale", ha dichiarato il Santos in un comunicato. "L'operazione è riuscita e il giocatore sta bene", ha aggiunto il club. L'intervento è stato eseguito dal medico della nazionale brasiliana, che aveva già operato Neymar.