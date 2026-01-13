La FA Cup regala sempre storie affascinanti, e quella del Macclesfield Town non è da meno. Il club, militante nella sesta serie del calcio inglese, ha eliminato il Crystal Palace, attualmente tredicesimo in Premier League e detentore del trofeo, nel terzo turno della coppa nazionale, conquistando una fama mondiale e inaspettata. Così come i suoi giocatori, diventati 'eroi' veri e propri. Uno è il difensore Sam Heathcote che affianca la carriera di calciatore semiprofessionista a quella di insegnante: il 28enne inglese, infatti, è maestro di educazione fisica alla Stamford Park Primary School di Altrincham, a una decina di chilometri da Manchester. La mattinata di lunedì 12 gennaio ha segnato, per Heathcote, il ritorno in aula dopo la grande impresa contro il Palace. I bambini della scuola hanno accolto il loro insegnante con un lungo applauso, ripreso in un video diventato virale sui social. Il giorno prima del ritorno in classe, Heathcote aveva detto ai media inglesi: "Non mi aspettavo di tornare dopo una vittoria, sarà bello e avrò un sorriso che mi rimarrà per lungo tempo. I ragazzi mi hanno consigliato: 'Non farti espellere e non concedere rigori!'. Alcuni di loro saranno contenti per me".