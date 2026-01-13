Offerte Sky
Macclesfield, insegnante 'eroe' in FA Cup: accoglienza da brividi dei suoi alunni a scuola

FA CUP
©Getty

Dopo aver eliminato il Crystal Palace in FA Cup, Sam Heathcote, uno dei giocatori del Macclesfield Town, ha fatto ritorno nella classe in cui insegna educazione fisica, ricevendo un'accoglienza emozionante da parte dei suoi alunni

MACCLESFIELD, LA STORIA DIETRO AL TRIONFO STORICO IN FA CUP 

La FA Cup regala sempre storie affascinanti, e quella del Macclesfield Town non è da meno. Il club, militante nella sesta serie del calcio inglese, ha eliminato il Crystal Palace, attualmente tredicesimo in Premier League e detentore del trofeo, nel terzo turno della coppa nazionale, conquistando una fama mondiale e inaspettata. Così come i suoi giocatori, diventati 'eroi' veri e propri. Uno è il difensore Sam Heathcote che affianca la carriera di calciatore semiprofessionista a quella di insegnante: il 28enne inglese, infatti, è maestro di educazione fisica alla Stamford Park Primary School di Altrincham, a una decina di chilometri da Manchester. La mattinata di lunedì 12 gennaio ha segnato, per Heathcote, il ritorno in aula dopo la grande impresa contro il Palace. I bambini della scuola hanno accolto il loro insegnante con un lungo applauso, ripreso in un video diventato virale sui social. Il giorno prima del ritorno in classe, Heathcote aveva detto ai media inglesi: "Non mi aspettavo di tornare dopo una vittoria, sarà bello e avrò un sorriso che mi rimarrà per lungo tempo. I ragazzi mi hanno consigliato: 'Non farti espellere e non concedere rigori!'. Alcuni di loro saranno contenti per me". 

E nel prossimo turno arriva il Brentford...

Il Macclesfield è diventato il primo club non professionistico ad aver eliminato dalla FA Cup i campioni in carica, a oltre un secolo di distanza dall'ultima volta: un evento del genere non capitava dal 1909, quando fu, curiosamente, proprio il Crystal Palace a eliminare il Wolverhampton. Ad attendere il Macclesfield, nel prossimo turno della competizione, ci sarà il Brentford: il miracolo si ripeterà?

