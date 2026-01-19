Sui social spopolano i ricordi del 2016: cos'era successo nel calcio

Partiamo dall'Italia, da casa nostra e dal nostro campionato, quello che diceva — ancora una volta — Juventus. Era il quinto scudetto di fila e il secondo dell'era Allegri; partenza tutt'altro che al Max: i bianconeri ne vincono appena tre nelle prime dieci giornate, poi spiccano il volo vincendone ventisei delle restanti ventotto. Scudetto.

Il 2016 era stato anche un anno di ritorni nel calcio italiano: Spalletti tornava alla Roma dopo i primi anni di gloria vissuti a braccetto con Francesco Totti. Mancini era già tornato all'Inter (nel frattempo passata a Suning) ed era lui l'allenatore in carica quell'anno, senza contare che si sarebbero seduti sulla panchina di San Siro anche il flop de Boer e Pioli. Simone Inzaghi tornava a una Lazio che — in realtà — non aveva mai lasciato: dopo anni da giocatore e quelli in panchina nelle giovanili, rieccolo nella squadra dei big, senza ancora sapere che avrebbe iniziato un lungo ciclo.