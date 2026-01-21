EA Sport FC 26 Toty, i giocatori del Team of the Year: c'è Donnarumma
Uno dei momenti più attesi per i giocatori di FC 26 è arrivato: EA ha annunciato le formazioni dell’anno, sia maschile che femminile, votate direttamente dai tifosi. Presente in squadra anche un italiano: Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale azzurra. Nella gallery tutti i calciatori selezionati e le caratteristiche delle carte speciali disponibili adesso nel gioco
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Italia/Manchester City): overall 95
- JULES KOUNDÉ (Francia/Barcellona): overall 94
- WILLIAM SALIBA (Francia/Arsenal): overall 94
- VIRGIL VAN DIJK (Olanda/Liverpool): overall 95
- NUNO MENDES (Portogallo/PSG): overall 97
- DECLAN RICE (Inghilterra/Arsenal): overall 94
- PEDRI (Spagna/Barcellona): overall 95
- VITINHA (Portogallo/PSG): overall 95
- KYLIAN MBAPPÉ (Francia/Real Madrid): overall 96
- ERLING HAALAND (Norvegia/Manchester City): overall 96
- OUSMANE DEMBÉLÉ (Francia/PSG): overall 97
- La novità di EA FC 26 è l’introduzione dei Capitani TOTY: il primo è Mbappé
- L'11 scelto dai tifosi è dominato da calciatrici del Barcellona, Arsenal e Chelsea: il capitano è il terzino Bronze
- Portiere: Christine Endler (Lione)
- Difesa: Lucy Bronze (Chelsea), Millie Bright (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal), Selma Bacha (Lione)
- Centrocampo: Aitana Bonmatí (Barcellona), Mariona Caldentey (Arsenal), Alexia Putellas (Barcellona)
- Attacco: Clàudia Pina (Barcellona), Ewa Pajor (Barcellona), Alessia Russo (Arsenal)
- Sono state rilasciate alcune "Icone" speciali per questo periodo dei TOTY: ci sono molte conoscenze del calcio italiano. Da Maldini a Ibrahimovic passando per Thuram e Gullit