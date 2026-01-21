 EA Sport FC 26 Toty, i giocatori del Team of the Year: c'è Donnarumma | Sky Sport
EA Sport FC 26 Toty, i giocatori del Team of the Year: c'è Donnarumma

TUTTE LE CARTE fotogallery
14 foto

Uno dei momenti più attesi per i giocatori di FC 26 è arrivato: EA ha annunciato le formazioni dell’anno, sia maschile che femminile, votate direttamente dai tifosi. Presente in squadra anche un italiano: Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale azzurra. Nella gallery tutti i calciatori selezionati e le caratteristiche delle carte speciali disponibili adesso nel gioco

