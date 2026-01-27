Offerte Sky
Omicidio Denis Bergamini, sentenza processo d'Appello il 9 luglio

La Corte d’Appello ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputata, l’ex fidanzata Isabella Internò. A questo punto la sentenza per l’omicidio dell’ex calciatore del Cosenza dovrebbe arrivare il prossimo 9 luglio

Se non ci dovessero essere rinvii o ritardi la sentenza d’Appello per l’omicidio di Donato “Denis” Bergamini, l’ex calciatore del Cosenza, arriverà il prossimo 9 luglio. Questo è quando disposto dal calendario di udienze stilato dalla Corte d’Appello di Catanzaro che nella giornata di oggi ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputata, l’ex fidanzata della vittima, Isabella Internò, condannata in primo grado dalla Corte d’Assise di Cosenza a 16 anni di carcere per il reato di concorso in omicidio volontario pluriaggravato. Nell’udienza di questa mattina il presidente della Corte, Piero Santese (Domenico Commodaro a latere), ha letto l’ordinanza con la quale rigetta le tante istanze del collegio difensivo di Isabella Internò (avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri). Istanze che andavano dalla richiesta di nullità del provvedimento col quale il Gip di Castrovillari aveva riaperto le indagini, alla richiesta di nullità di testimonianze, prove tecniche e scientifiche, nonché alla richiesta di esclusione delle dichiarazioni dell’imputata rilasciate nei verbali del 1989 e in quelle davanti al pm Eugenio Facciolla nel 2011, quando ancora non era nemmeno indagata. 

Processo Bergamini: 16 anni all'ex fidanzata

La prossima udienza si terrà a Catanzaro il 26 maggio quando discuteranno il caso per conto della Procura Generale, il pm Luca Primicerio, e le parti civili con gli avvocati Fabio Anselmo, Silvia Galeone e Alessandra Pisa. Nell’udienza dell’11 giugno parleranno le difese dell’imputata e, infine, il 9 luglio le eventuali repliche e la sentenza d’Appello. Al termine dell’udienza di oggi la sorella di Denis, Donata Bergamini, ha parlato di giorno di sole e liberazione, mentre l’avvocato Anselmo ha sottolineato che questi sono fatti e atti di una Corte d’Appello.

