Incredibile in Brasile: Cássio (Cruzeiro) chiede stop alla partita e corre in bagno. VIDEO

VIDEO CURIOSO

Direttamente dal Brasile, un episodio quantomeno curioso: il portiere del Cruzeiro, Cássio Ramos, ha chiesto all'arbitro di interrompere la partita con il Betim per poter andare in bagno. Il match si è fermato per quattro minuti prima della ripresa del gioco

CALCIO ESTERO, GLI ACQUISTI UFFICIALI

Si è mai vista una partita interrotta per permettere ad un giocatore di andare in bagno? Il Brasile ci ha offerto una scena di questo genere, durante la partita del 2 febbraio tra Betim e Cruzeiro. Il portiere degli ospiti, il 38enne Cássio Ramos, ha chiesto al direttore di gara di fermare il gioco per poter andare in bagno: dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo, Cássio ha accusato qualche problema di stomaco, tanto da aver chiesto, al proprio staff medico, una pillola, probabilmente per aiutare la digestione. Per quattro minuti, il gioco è rimasto fermo, mentre Cássio si è recato nel bagno del settore ospiti, seguito dal quarto uomo, che lo ha aspettato fuori prima di riportarlo in campo. Al suo rientro sul terreno di gioco, al portiere è scappato un sorriso ed è stato accolto dalle risate del pubblico, dei compagni e anche dei telecronisti che commentavano il match.

