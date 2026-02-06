Tre gol e un assist, non poteva andare meglio l'esordio di Karim Benzema con la maglia dell'Al Hilal. Arrivato alla corte di Inzaghi da pochi giorni, ha debuttato in campionato contro l'Al Okhdood riportando la squadra al successo dopo tre partite e mantenendola in vetta al campionato

Simone Inzaghi trova per la prima volta Karim Benzema e ritrova la vittoria in Saudi League dopo tre pareggi di fila. L'esordio del francese con l'Al Hilal non passa inosservato: tripletta e un assist nel 6-0 contro l'Al Okhdood. L'ex Al Ittihad, arrivato pochi giorni fa dal mercato, ha giocato da centravanti in un tridente formato ai suoi lati dall'ex Barcellona Malcom e da Salem Al Dawsari. Benzema ha segnato i primi tre gol, aprendo il match con una rete di tacco e poi portandosi il pallone a casa con due comodi tap-in su assist delle due ali. La squadra di Inzaghi si conferma così in testa al campionato e si conferma imbattuta in stagione. Stasera l'Al Nassr di Ronaldo può riportarsi a -1 in caso di vittoria contro l'Al Ittihad, proprio la vecchia squadra di Benzema.