Cristiano Ronaldo salta la seconda partita consecutiva con l'Al-Nassr, ma non per problemi fisici. Alla base della sua assenza ci sarebbe una protesta contro il mancato rafforzamento della squadra e, soprattutto, contro il ruolo del fondo PIF, accusato di ostacolare il mercato. Dopo aver saltato il match con l'Al-Riyadh, CR7 è rimasto fuori anche contro l'Al-Ittihad, match finito 2-0

Cristiano Ronaldo ha saltato anche la sfida tra Al-Nassr e Al-Ittihad, alimentando le voci su un crescente malcontento all'interno del club saudita. Dopo aver già disertato il match vinto 1-0 contro l’Al-Riyadh, ha salato anche la partita contro la squadra di Conceicao, terminata 1-0 con la rete su rigore di Sadio Mané all'85' e di Angelo al 96'. Ma per quale motivo? L'assenza di Ronaldo non è dovuta a problemi fisici ma dovrebbe essere legata alla gestione del mercato da parte del fondo sovrano PIF, che secondo CR7 favorirebbe club come l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, già leader del campionato. A far scattare la "protesta", il passaggio di Benzema dall’Al-Ittihad all’Al-Hilal, ritenuto da Ronaldo un segnale di squilibrio competitivo. La Saudi Pro League ha risposto respingendo le accuse: "Ogni club agisce in modo indipendente e secondo regole comuni per garantire equilibrio e sostenibilità".