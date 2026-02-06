Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Crisitano Ronaldo salta la seconda partita consecutiva con l'Al-Nassr: il motivo e le news

IL CASO

Cristiano Ronaldo salta la seconda partita consecutiva con l'Al-Nassr, ma non per problemi fisici. Alla base della sua assenza ci sarebbe una protesta contro il mancato rafforzamento della squadra e, soprattutto, contro il ruolo del fondo PIF, accusato di ostacolare il mercato. Dopo aver saltato il match con l'Al-Riyadh, CR7 è rimasto fuori anche contro l'Al-Ittihad, match finito 2-0

TUTTI I BIG IN ARABIA

Cristiano Ronaldo ha saltato anche la sfida tra Al-Nassr e Al-Ittihad, alimentando le voci su un crescente malcontento all'interno del club saudita. Dopo aver già disertato il match vinto 1-0 contro l’Al-Riyadh, ha salato anche la partita contro la squadra di Conceicao, terminata 1-0 con la rete su rigore di Sadio Mané all'85' e di Angelo al 96'. Ma per quale motivo? L'assenza di Ronaldo non è dovuta a problemi fisici ma dovrebbe essere legata alla gestione del mercato da parte del fondo sovrano PIF, che secondo CR7 favorirebbe club come l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, già leader del campionato. A far scattare la "protesta", il passaggio di Benzema dall’Al-Ittihad all’Al-Hilal, ritenuto da Ronaldo un segnale di squilibrio competitivo. La Saudi Pro League ha risposto respingendo le accuse: "Ogni club agisce in modo indipendente e secondo regole comuni per garantire equilibrio e sostenibilità".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Dove vedere Hellas Verona-Pisa

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Pisa della 24^ giornata di Serie A si gioca venerdì 6 febbraio...

Lipsia, Schlager non rinnova: la Juve interessata

Calciomercato

Il centrocampista classe 1997 non rinnoverà con il Lipsia e se ne andrà in estate, come...

Maldini: "Lazio club giusto per salto di qualità"

video

Conferenza stampa di presentazione per gli ultimi acquisti del mercato invernale della Lazio:...

Sky Calcio Unplugged, al via il nuovo videopodcast

ogni venerdì

Al via oggi il nuovo videopodcast Sky Original condotto da Lisa Offside...

Fabiani duro su caso Romagnoli. E annuncia Pedraza

LAZIO

Durante la presentazione di Maldini, Motta e Pryzborek, il direttore sportivo della Lazio Angelo...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE