Il Cies ha stilato una classifica dei club con i progetti più orientati al futuro. Per elaborarla sono stati presi in considerazione quattro indicatori, combinati in un unico "indice" che ha dato origine alla graduatoria. In cima alla classifica c'è il Real Madrid, a testimonianza di una strategia incentrata sull'ingaggio dei giovani talenti e sulla loro fidelizzazione a lungo termine. Sorpresa Brentford, la prima italiana è la Lazio. Di seguito la top 30 in Europa

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