Programmazione e futuro: il Real Madrid domina la classifica CIES. Sorpresa Brentford
Il Cies ha stilato una classifica dei club con i progetti più orientati al futuro. Per elaborarla sono stati presi in considerazione quattro indicatori, combinati in un unico "indice" che ha dato origine alla graduatoria. In cima alla classifica c'è il Real Madrid, a testimonianza di una strategia incentrata sull'ingaggio dei giovani talenti e sulla loro fidelizzazione a lungo termine. Sorpresa Brentford, la prima italiana è la Lazio. Di seguito la top 30 in Europa
- Il numero dei calciatori impiegati negli ultimi 3 anni (esclusi i giocatori cresciuti nel vivaio)
- La permanenza media in prima squadra dei calciatori attuali (esclusi i giocatori U22)
- La durata media residua del contratto di questi stessi calciatori (esclusi i giocatori cresciuti nel vivaio)
- L’età al momento dell’ingaggio
- Indice: 72,8
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 45
- Permanenza media: 2,21 anni
- Età media all'acquisto: 24,1 anni
- Durata media dei contratti: 2,06 anni
- Indice: 73,5
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 46
- Permanenza media: 2,26 anni
- Età media all'acquisto: 24,8 anni
- Durata media dei contratti: 2,37 anni
- Indice: 73,6
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 41
- Permanenza media: 2,56 anni
- Età media all'acquisto: 24,4 anni
- Durata media dei contratti: 1,62 anni
- Indice: 75
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 52
- Permanenza media: 2,28 anni
- Età media all'acquisto: 23,5 anni
- Durata media dei contratti: 2,29 anni
- Indice: 75,2
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 43
- Permanenza media: 2,03 anni
- Età media all'acquisto: 24,6 anni
- Durata media dei contratti: 2,67 anni
- Indice: 75,6
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 47
- Permanenza media: 2,34 anni
- Età media all'acquisto: 23,9 anni
- Durata media dei contratti: 2,22 anni
- Indice: 75,8
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 39
- Permanenza media: 1,91 anni
- Età media all'acquisto: 23,3 anni
- Durata media dei contratti: 2,26 anni
- Indice: 76,8
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 46
- Permanenza media: 2,57 anni
- Età media all'acquisto: 25,2 anni
- Durata media dei contratti: 2,48 anni
- Indice: 78
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 40
- Permanenza media: 2,50 anni
- Età media all'acquisto: 24,1 anni
- Durata media dei contratti: 2,06 anni
- Indice: 79,2
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 30
- Permanenza media: 2,66 anni
- Età media all'acquisto: 25,3 anni
- Durata media dei contratti: 2,01 anni
- Indice: 79,6
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 49
- Permanenza media: 2,08 anni
- Età media all'acquisto: 22,9 anni
- Durata media dei contratti: 2,75 anni
- Indice: 79,9
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 39
- Permanenza media: 2,69 anni
- Età media all'acquisto: 25,5 anni
- Durata media dei contratti: 2,51 anni
- Indice: 80
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 54
- Permanenza media: 2,50 anni
- Età media all'acquisto: 22,8 anni
- Durata media dei contratti: 2,40 anni
- Indice: 81
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 46
- Permanenza media: 1,98 anni
- Età media all'acquisto: 22,9 anni
- Durata media dei contratti: 2,92 anni
- Indice: 81,5
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 31
- Permanenza media: 2,99 anni
- Età media all'acquisto: 24,9 anni
- Durata media dei contratti: 1,74 anni
- Indice: 81,9
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 28
- Permanenza media: 2,22 anni
- Età media all'acquisto: 25 anni
- Durata media dei contratti: 2,70 anni
- Indice: 82,8
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 39
- Permanenza media: 2,08 anni
- Età media all'acquisto: 22,1 anni
- Durata media dei contratti: 2,42 anni
- Indice: 83,4
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 33
- Permanenza media: 2,13 anni
- Età media all'acquisto: 24,2 anni
- Durata media dei contratti: 2,91 anni
- Indice: 83,6
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 42
- Permanenza media: 2,21 anni
- Età media all'acquisto: 22,9 anni
- Durata media dei contratti: 2,76 anni
- Indice: 84,0
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 41
- Permanenza media: 2,84 anni
- Età media all'acquisto: 23,6 anni
- Durata media dei contratti: 2,15 anni
- Indice: 84,3
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 36
- Permanenza media: 2,91 anni
- Età media all'acquisto: 24,7 anni
- Durata media dei contratti: 2,27 anni
- Indice: 85,1
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 40
- Permanenza media: 2,99 anni
- Età media all'acquisto: 23,9 anni
- Durata media dei contratti: 2,13 anni
- Indice: 85,7
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 30
- Permanenza media: 1,93 anni
- Età media all'acquisto: 23,3 anni
- Durata media dei contratti: 3,01 anni
- Indice: 88,7
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 55
- Permanenza media: 1,41 anni
- Età media all'acquisto: 21,3 anni
- Durata media dei contratti: 4,37 anni
- Indice: 90,1
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 36
- Permanenza media: 2,45 anni
- Età media all'acquisto: 23,7 anni
- Durata media dei contratti: 3,21 anni
- Indice: 90,3
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 50
- Permanenza media: 2,52 anni
- Età media all'acquisto: 21 anni
- Durata media dei contratti: 2,72 anni
- Indice: 91,8
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 34
- Permanenza media: 2,67 anni
- Età media all'acquisto: 23 anni
- Durata media dei contratti: 2,77 anni
- Indice: 96,3
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 26
- Permanenza media: 3,01 anni
- Età media all'acquisto: 23,6 anni
- Durata media dei contratti: 2,72 anni
- Indice: 96,7
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 47
- Permanenza media: 2,58 anni
- Età media all'acquisto: 22,4 anni
- Durata media dei contratti: 3,77 anni
- Indice: 100
- Giocatori utilizzati (ultimi 3 anni): 32
- Permanenza media: 3,15 anni
- Età media all'acquisto: 21,9 anni
- Durata media dei contratti: 2,58 anni