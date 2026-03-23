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Mbappe tra Real Madrid e Francia: le news sulle condizioni del suo ginocchio

francia

L’attaccante del Real, ora in ritiro con la Francia, ha parlato delle sue condizioni: “Sul mio ginocchio tante falsità, sono guarito al 100%”. I Bleus saranno impegnati in due amichevoli negli Usa, il 26 contro il Brasile, il 29 con la Colombia

FRANCIA, I CONVOCATI DI DESCHAMPS

Le condizioni del suo ginocchio, dopo i problemi che gli hanno fatto saltare alcune partite con il Real Madrid. E le prospettive per il finale di stagione e in vista dei Mondiali. Kylian Mbappè è nel ritiro della Francia, che giocherà due amichevoli in questa sosta, entrambe negli Stati Uniti: il 26 contro il Brasile, il 29 con la Colombia. Di questo e altro Mbappè ha parlato in un’intervista riportata dal quotidiano spagnolo ‘As’. "Il mio ginocchio sta bene e sta migliorando. So che ci sono state molte speculazioni al riguardo e sono state dette alcune falsità. È la vita di un atleta di alto livello, siamo abituati al fatto che si dicano cose senza verificarle o senza alcun fondamento. Io sono guarito al 100%. A Parigi ho avuto l'opportunità di ricevere una diagnosi accurata. Insieme abbiamo potuto elaborare un piano per tornare al mio miglior livello con il Real Madrid e anche in vista dei Mondiali. Ho partecipato a due edizioni. Ne ho vinto uno e ho raggiunto la finale nell'altro. Come mi sono preparato per i Mondiali? Giocando ogni partita con il mio club".

Mbappé: “Voglio giocare ogni partita col Real"

"Per me è chiarissimo -ha proseguito Mbappé- che voglio giocare ogni partita con il Real Madrid. Non cambierò il mio modo di prepararmi. Potrei dire 'torno a casa e non gioco', ma sarebbe una sciocchezza. Mi sono preparato per gli ultimi due Mondiali nel miglior modo possibile, ovvero giocando, segnando gol, vincendo titoli e lottando fino all'ultimo minuto per il mio club, e quest'anno farò lo stesso per arrivare in forma smagliante. Spero di vincere di nuovo". Poi sulle preoccupazioni riguardo al suo infortunio al ginocchio: "Con il club abbiamo gestito la situazione nel miglior modo possibile. Siamo in costante comunicazione. Ed è falso che io abbia rifiutato di giocare per la Francia".

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