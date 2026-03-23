Le condizioni del suo ginocchio, dopo i problemi che gli hanno fatto saltare alcune partite con il Real Madrid. E le prospettive per il finale di stagione e in vista dei Mondiali. Kylian Mbappè è nel ritiro della Francia, che giocherà due amichevoli in questa sosta, entrambe negli Stati Uniti: il 26 contro il Brasile, il 29 con la Colombia. Di questo e altro Mbappè ha parlato in un’intervista riportata dal quotidiano spagnolo ‘As’. "Il mio ginocchio sta bene e sta migliorando. So che ci sono state molte speculazioni al riguardo e sono state dette alcune falsità. È la vita di un atleta di alto livello, siamo abituati al fatto che si dicano cose senza verificarle o senza alcun fondamento. Io sono guarito al 100%. A Parigi ho avuto l'opportunità di ricevere una diagnosi accurata. Insieme abbiamo potuto elaborare un piano per tornare al mio miglior livello con il Real Madrid e anche in vista dei Mondiali. Ho partecipato a due edizioni. Ne ho vinto uno e ho raggiunto la finale nell'altro. Come mi sono preparato per i Mondiali? Giocando ogni partita con il mio club".