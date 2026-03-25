I migliori giocatori under 20 di 15 anni fa: chi erano e cosa fanno oggi?NEL 2011
Introduzione
Mondiali, Champions, campionati in abbondanza. Tantissimi gol, per non parlare degli assist. Quindici anni fa erano i giocatori under 20 più preziosi al mondo. Nel frattempo hanno fatto strada, sono cresciuti, hanno vinto e sono diventati tra i calciatori migliori al mondo. Premesse ripagate, ma non per tutti: più di qualcuno è rimasto una meteora e non è mai riuscito a consacrarsi. E anche tra i campioni non mancano le parabole eclissatesi velocemente, quasi all'improvviso. Ripercorriamo chi erano le stelle del futuro nel 2011, la loro carriera e cosa fanno oggi
I PRIMI MARCATORI IN SERIE A PER ANNO DI NASCITA
Quello che devi sapere
I migliori under 20, 15 anni fa
Qualcuno si era già tolto molte soddisfazioni e altre se le sarebbe tolte negli anni a venire. Qualcuno si è fermato presto, altri non ci sono proprio riusciti. Chi erano i giocatori under 20 su cui c'erano più speranze nel 2011? Prendendo in esame il valore di mercato dell'epoca su Transfemarkt, ecco i primi 20 più altri nomi curiosi, con focus sugli italiani, sparsi nelle posizioni successive. Campioni affermati, icone, stelle declinanti e meteore: un elenco in cui non manca nessuna casistica
1) Mario Gotze
- Valore di mercato nel 2011: 30 milioni di euro
- Oggi: gioca nell'Eintracht Francoforte
- Carriera: nel 2011 era uno dei gioielli che stava rendendo grande il Borussia Dortmund di Klopp. Due campionati vinti e la finale di Champions del 2013 contro il Bayern, sua futura squadra, non giocata per colpa di un infortunio. I problemi fisici sono stati una costante della sua carriera e gli hanno impedito di avere quella consacrazione che molti immaginavano. Non lo hanno però privato della possibilità di vivere la serata più bella per un calciatore: il 13 luglio 2014 segnò il gol decisivo nella finale mondiale tra Germania e Argentina. Low lo fece entrare dicendogli: "Dimostra al mondo che sei meglio di Messi". Per una sera, missione compiuta. Dopo il triennio con Guardiola al Bayern, il ritorno al Dortmund, il Psv e ora l'Eintracht dal 2022
1) Neymar
- Valore di mercato nel 2011: 30 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Santos
- Carriera: in quel Mondiale 2014, giocato in Brasile, c'era anche Neymar, la stellaa più attesa dal popolo di casa. Trascinò la Selecao fino alla tragica semifinale persa 7-1 con la Germania. Lui non la giocò, messo ko da Zuniga nel quarto vinto con la Colombia. Pur riprovandoci altre due volte e diventando il miglior marcatore di sempre nella storia del Brasile, non è mai riuscito a vincere i Mondiali. Per avere un'altra possibilità è tornato al Santos, il club che lo ha lanciato. Giocava ancora lì nel 2011, quando vinse la Libertadores e perse la fine del Mondiale per Club contro il Barcellona di Messi. Sarebbe diventata la sua prima squadra europea: un tridente da sogno con l'argentino, Suarez e il triplete nel 2015. Poi il trasferimento più costoso della storia al Psg, 220 milioni, e un tridente meno funzionale ancora con Messi e Mbappè. Il declino e l'offerta dell'Al Hilal accettata prima del ritorno a casa
3) Eden Hazard
- Valore di mercato nel 2011: 26,5 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: gli infortuni lo hanno indotto a dire basta già nell'ottobre 2023, ad appena 32 anni. Si era svincolato da poco dal Real Madrid, squadra che avrebbe dovuto consacrarne la grandezza. Fu invece un'enorme delusione con appena 7 gol in 4 stagioni. Briciole per un'ala dal talento sopraffino e con almeno 13 reti segnate in 6 delle 7 stagioni al Chelsea. In Inghilterra e con il Belgio è stato per anni uno dei migliori al mondo dopo aver conquistato a sorpresa una Ligue1 col Lille proprio nel 2011, allenato da Rudi Garcia. In Inghilterra ha vinto con Mourinho, Conte (Premier), Benitez e Sarri (Europa League). A Madrid lo sfizio di una Champions senza mai essere protagonista
4) Mario Balotelli
- Valore di mercato nel 2011: 26 milioni di euro
- Oggi: gioca nell'Al-Ittifaq
- Carriera: nel 2011 già si era parlato molto di Balotelli. L'esordio precoce nell'Inter, subito determinante, la convivenza burrascosa con Mourinho culminata nel Triplete del 2010 e la cessione al City l'estate successiva, il ritorno da Mancini, l'uomo che gli aveva dato fiducia nemmeno maggiorenne. Balotelli ha poi regalato al calcio immagini pop come l'esultanza con la maglia "Why always me?" dopo la doppietta nel derby vinto 6-1 contro lo United, e quella tutta muscoli a seguito di un'altra doppietta, alla Germania a Euro 2012. L'anno dopo il Milan: sei mesi molto buoni prima dell'inizio della spirale negativa. Male al Liverpool e nel ritorno in rossonero, segnali di ripresa in Francia tra Nizza e Marsiglia, poi Brescia, Monza, Sion, Adana Demirspor e Genoa senza lasciare grandi tracce. Ora è negli Emirati
5) Yann M'Vila
- Valore di mercato nel 2011: 20 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Caen
- Carriera: se i giocatori prima di lui in questa classifica sono incappati in un declino precedente alle aspettative, il centrocampista francese invece non è mai stato all'altezza della sua fama. Nel 2011 molti puntavano su di lui, compresa la Francia, che lo incluse nella lista dei convocati per Euro 2012. L'hype però scese presto e lo vide trasferirsi al Rubin Kazan nel 2014, poi Sunderland e una comparsata non memorabile all'Inter. Girovaga ancora tra Francia, Russia, Inghilterra e Grecia. Ora si trova di nuovo in patria, sceso fino alla terza serie con il Caen di Mbappé
5) Jack Wilshere
- Valore di mercato nel 2011: 20 milioni di euro
- Oggi: allenatore del Luton
- Carriera: infortuni a ripetizione, svariati tentativi di rilancio caduti nel vuoto. Wilshere ha deciso così di appendere gli scarpini al chiodo già a 30 anni, nell'estate del 2022. Cresciuto e valorizzatosi nell'Arsenal di Wenger, la poca continuità fisica obbliga i Gunners a mandarlo in prestito al Bournemouth e poi a non rinnovargli il contratto. Al West Ham e all'Aarhus, in Danimarca, la musica non cambia. Allora sceglie la panchina: dopo le esperienze nelle giovanili dell'Arsenal e al Norwich, ora è a metà-classifica in League One
7) David de Gea
- Valore di mercato nel 2011: 18 milioni di euro
- Oggi: gioca nella Fiorentina
- Carriera: nel 2011 de Gea aveva già vinto da titolare con l'Atletico Madrid un'Europa League e una Supercoppa Europea, parando un rigore a Milito in finale. Da lì il trasferimento al Manchester United, simbolo sia dell'ultima era vincente di Ferguson che della difficile ricostruzione successiva. Dopo 12 stagioni da protagonista indiscusso, non gli viene rinnovato il contratto nel 2023 e resta fermo per 12 mesi. Nessun ritiro, ma solo un anno sabbatico: nell'estate 2024 firma con la Fiorentina e dimostra che le pause, anche lunghe, possono far bene
8) Mamadou Sakho
- Valore di mercato nel 2011: 16,5 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: meglio del connazionale M'Vila, ma ha comunque faticato nel (non) rispettare le aspettative. Cresciuto nel Psg e poi passato per Liverpool, è stato nel giro della Francia fino al Mondiale 2014 e ha messo in cascina una Ligue1 nel 2013. Non è stato premiato dal tempismo: via dal Paris Saint Germain prima che diventasse una potenza europea, via dai Reds appena dopo l'arrivo di Klopp. La sua permanenza a Liverpool è stata segnata anche dalla positività a un test antidoping, poi Crystal Palace e Montpellier, dove gli viene rescisso il contratto per una violenta lite con l'allenatore. Ha finito in Georgia, nel Torpedo Kutaisi
9) Alan Dzagoev
- Valore di mercato nel 2011: 16 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: la grande promessa del calcio russo dopo Arshavin. Alla fine è stato soprattutto una bandiera del Cska Mosca, con cui ha giocato dal 2008 al 2022. Il meglio lo ha riservato nella prima parte della propria carriera: qualche sprazzo tra Champions ed Europa League, 3 campionati vinti dal 2013 al 2016, un discreto Europeo nel 2012 e i Mondiali casalinghi del 2018 vissuti già ai margini, appena due presenze e un rigore segnato nella lotteria che ha visto la sua Russia perdere contro la Croazia ai quarti di finale
9) Toni Kroos
- Valore di mercato nel 2011: 16 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: impeccabile. Acquistato giovanissimo dal Bayern e dato in prestito per una stagione al Leverkusen, è stato prima protagonista della squadra del Triplete del 2013 con Heynckes in panchina (pur saltando la finale di Champions per infortunio), e poi un faro del Real Madrid di Ancelotti e Zidane, con il quale ha vinto più volte tutto quello che c'era da vincere. Con Modric ha composto una coppia che ha reso felici per un decennio i tifosi delle merengues. Prima dell'ennesimo trionfo europeo nel 2024, aveva già deciso serenamente di ritirarsi. In mezzo anche il Mondiale del 2014. Nessuno ha vinto più Champions, Supercoppe Uefa e Mondiali per club di lui
11) Romelu Lukaku
- Valore di mercato nel 2011: 15 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Napoli
- Carriera: il miglior marcatore della storia del Belgio, simbolo della generazione d'oro con Hazard e de Bruyne, aveva attirato l'attenzione su di sè già ai tempi dell'Anderlecht, quando aveva le treccine. Non le porta più da molti anni, ma non ha mai smesso di segnare: dalla Premier alla Serie A, campionato di cui è stato indiscusso protagonista negli ultimi anni tra Inter, Roma, Napoli e vari intrecci di mercato. Uno scudetto a Milano e un altro in azzurro, sempre al servizio di Antonio Conte, l'allenatore che più lo ha valorizzato e reso leader delle sue squadre
11) Thiago Alcantara
- Valore di mercato nel 2011: 15 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: figlio dell'ex Lecce Mazinho, nato per questo in Puglia nel 1991, e fratello dell'ex Inter Rafinha, ha illuminato per un decennio i centrocampi di Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool e Spagna. Tanti problemi fisici hanno contribuito all'addio al calcio a soli 33 anni. Guardiola, Flick, Ancelotti, Klopp, Luis Enrique: tutti lo hanno messo al centro delle proprie squadre, anche se quest'ultimo non lo convocò per i Mondiali del 2022
11) Bojan Krkic
- Valore di mercato nel 2011: 15 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: se lo ricordano bene i tifosi dell'Inter, un suo gol annullato nel 2010 nella semifinale di ritorno rischiò di cancellare il Triplete. Se lo ricordano anche i tifosi della Roma e del Milan, che riponevano molte speranze nell'attaccante che aveva segnato miriadi di gol nelle giovanili del Barcellona (e diversi anche in prima squadra). Invece Bojan ha continuato a girovagare, dall'Ajax allo Stoke, dal Magonza all'Alaves fino al Canada e al Giappone. Oggi è tornato in blaugrana, vice del direttore sportivo Deco
14) André Schurrle
- Valore di mercato nel 2011: 14 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: un destino condiviso con molti giocatori presenti in questa lista. Un grande impatto da giovanissimo al Bayer Leverkusen, il trasferimento all'estero (Chelsea) che sembra funzionare, il Mondiale vinto nel 2014 con gol decisivo agli ottavi e doppietta in semifinale. Poi, quasi più nulla. Dal Chelsea al Wolfbsurg, poi Dortmund, Fulham e Spartak Mosca, cercando un rilancio mai avvenuto. Infine il ritiro nell'estate 2020, addirittura prima dei 30 anni
14) Jack Rodwell
- Valore di mercato nel 2011: 14 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: il Manchester City di Mancini lo acquistò nel 2012 per 20 milioni di euro. Fu l'inizio della fine del centrocampista cresciuto nell'Everton. Nel 2017 era già in Championship con il Sunderland. Ha chiuso la carriera in Australia nel 2024
16) Jordan Henderson
- Valore di mercato nel 2011: 13 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Brentford
- Carriera: da giovane ed esuberante esterno di fascia a solido ed esperto centrocampista centrale. La parabola dell'inglese cresciuto nel Sunderland e poi diventato perno e capitano del Liverpool di Klopp, tornato a vincere sia in patria che in Europa. Con l'Inghilterra ha raggiunto la finale di Euro 2020 e la semifinale mondiale due anni prima. Dopo le esperienze in Arabia e all'Ajax, è tornato in Premier ed è stato persino riconvocato da Tuchel in nazionale
17) Erik Lamela
- Valore di mercato nel 2011: 12,5 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: nel 2011 fu portato alla Roma e messo a disposizione del nuovo allenatore Luis Enrique. La consacrazione arrivò l'anno dopo e spinse il Tottenham a comprarlo per 30 milioni di euro. Per otto anni è rimasto negli Spurs, protagonista della squadra di Pochettino e Kane finalista di Champions nel 2019. Poi tre anni al Siviglia per vincere il primo titolo, l'Europa League contro la sua ex Roma, e un'ultima annata all'Aek Atene nel 2024/2025. Nel 2021 è stato premiato con il Puskas Award per il gol di rabona nel derby contro l'Arsenal
17) Xherdan Shaqiri
- Valore di mercato nel 2011: 12,5 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Basilea.
- Carriera: come Neymar, è tornato nella squadra che lo aveva lanciato e in cui giocava 15 anni fa. In mezzo tante tappe con fortune alterne: al Bayern Monaco è un gregario di lusso, delude all'Inter da designato protagonista, si rilancia in Inghilterra con lo Stoke e convince Klopp a dargli fiducia come alternativa offensiva nel suo Liverpool campione d'Europa e d'Inghilterra. Poi Lione e Chicago prima del ritorno in patria. In mezzo, ha continuato a trascinare la Svizzera a Europei e Mondiali con gol quasi sempre clamorosi. Ha detto però addio alla sua nazionale nel 2024
19) Douglas Costa
- Valore di mercato nel 2011: 11 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Chievo
- Carriera: nel 2011 era uno dei tanti talenti brasiliani cresciuti alla scuola dello Shakhtar Donetsk di Lucescu. Nel Bayern Monaco di Guardiola dimostra di poter fare la differenza anche a un livello più alto, così come nella Juventus. In bianconero però inizia una catena di infortuni che interrompe la sua crescita. Dal 2021 inizia a girovagare tra Brasile, Stati Uniti e Australia con poche fortune. A gennaio ha firmato per il Chievo, in Serie D, promessa di un futuro più ricco negli Emirati
20) Danilo
- Valore di mercato nel 2011: 10 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Flamengo
- Carriera: compagno di squadra di Neymar al Santos, dal 2012 è stato protagonista nel calcio europeo con Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Dopo essere stato un comprimario sia in Spagna che in Inghilterra, in bianconero diventa sia titolare che capitano nel 2023. Nel gennaio 2025 il ritorno in Brasile, dove vince un'altra Libertadores. Ancora nel giro della Selecao, ha partecipato solo ai Mondiali del 2022 (oltre che alla Coppa America del 2021 e del 2024)
27) James Rodriguez
- Valore di mercato nel 2011: 9,7 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Minnesota
- Carriera: altro talento che ha illuminato il calcio europeo e mondiale, non riuscendo però a trovare continuità nel tempo. Dopo aver fatto molto bene con Porto e Monaco, viene acquistato nel 2014 dal Real Madrid dopo un Mondiale da stella con la Colombia. In Spagna, pur togliendosi qualche soddisfazione, resta sempre un comprimario e si rilancia parzialmente al Bayern Monaco e all'Everton. Dopo l'Inghlterra una serie di tappe esotiche in Qatar, Grecia, Brasile, Messico e, in ultimo, Stati Uniti
29) Davide Santon
- Valore di mercato nel 2011: 9 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: nel 2011 l'Inter aveva già venduto al Newcastle il suo "bambino", così come lo aveva ribattezzato Mourinho due anni prima, facendolo esordire in Champions contro Cristiano Ronaldo. I nerazzurri lo avrebbero ricomprato dalla squadra inglese nel 2015. La seconda esperienza però fu più deludente della prima. Non andò meglio alla Roma, dove rimase quattro stagioni dopo essere stato inserito nell'affare Nainggolan-Zaniolo. Rimasto senza contratto nel 2022, decise di ritirarsi a 31 anni a causa dei cronici problemi alle ginocchia
33) Antoine Griezmann
- Valore di mercato nel 2011: 8 milioni di euro
- Oggi: gioca nell'Atletico Madrid
- Carriera: dopo una vita in Spagna, in estate andrà negli Stati Uniti, a Orlando. La sua parabola si è sviluppata interamente in Liga, dalla Real Sociedad all'Atletico Madrid, passando per un biennio non troppo esaltante al Barcellona. Bandiera dei colchoneros, è stato uno degli uomini più simbolici della lunga era di Simeone. Ironia della sorte, non è mai riuscito a vincere il campionato. Per lui una Coppa del Re, una Supercoppa, un'Europa League e una Supercoppa Europea. Nel 2016 la sconfitta in finale di Champions contro il Real Madrid, in cui sbagliò un rigore nei 90 minuti. In questi ultimi mesi ha ancora la speranza di infrangere il tabù. Per anni leader della Francia di Deschamps, è stato capocannoniere e miglior giocatore di Euro 2016, sconfitto in finale. Nel 2018 ha vinto il Mondiale e ha chiuso 3° nella classifica del Pallone d'Oro
42) Kevin de Bruyne
- Valore di mercato nel 2011: 7 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Napoli
- Carriera: nel 2011 era uno dei tanti talenti tirati fuori dal settore giovanile del Genk, in patria. Dopo 15 anni è diventato uno dei centrocampisti più forti e determinanti della sua generazione. In Germania ha brillato nel Werder Brema e nel Wolfbsurg, rilanciandosi dopo una brutta esperienza al Chelsea. Il secondo tentativo in Premier ha funzionato: Guardiola lo ha reso pedina fondamentale del City dominatore della Premier e finalmente campione d'Europa nel 2023. Da quest'estate è al Napoli e ha recuperato da poco da un brutto infortunio. Con il compagno-amico Lukaku è ancora alla ricerca di un titolo con il Belgio
42) Stephan El Shaarawy
- Valore di mercato nel 2011: 7 milioni di euro
- Oggi: gioca nella Roma
- Carriera: ha esordito in Serie A a 16 anni, lo lanciò Gasperini col Genoa. Oggi lo allena ancora Gasperini, ma a 33 anni e alla Roma, squadra alla quale si è legato dal 2016, escluso un biennio in Cina. A comprarlo dai rossoblù fu però il Milan: una grande stagione con Allegri nel 2012/2013 e poi un calo che determinò il trasferimento al Monaco. Si è rilanciato in giallorosso, diventando da esterno offensivo un giocatore di fascia duttile e prezioso, spesso utilizzato come arma dalla panchina. Con la Nazionale ha disputato due Europei nel 2016 e nel 2024, mettendo assieme appena 55 minuti in due edizioni
42) Philippe Coutinho
- Valore di mercato nel 2011: 7 milioni di euro
- Oggi: svincolato
- Carriera: nel 2011 era stato appena portato in Italia dall'Inter, unico rinforzo estivo dopo la conquista del Triplete. In nerazzurro ha cambiato 5 allenatori senza trovare continuità ed è riuscito a esplodere solo al Liverpool. Cinque stagioni di ottimo livello prima di spingere per la cessione al Barcellona per oltre 100 milioni di euro. Non andrà bene, meglio al Bayern Monaco vincendo la Champions da subentrante. Poi un lento declino tra Aston Villa, Qatar e Vasco da Gama, squadra da cui si è svincolato proprio lo scorso febbraio
83) Alberto Paloschi
- Valore di mercato nel 2011: 4,8 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Chievo
- Carriera: i tifosi del Milan ricorderanno il suo esordio da sogno contro il Siena a San Siro. Era il 10 febbraio 2008 e segnò il gol decisivo 18 secondi dopo il suo ingresso in campo. Non è rimasto a lungo in rossonero, ma si è fatto valere in Serie A tra Parma, Genoa, Chievo, Atalanta, Spal e Cagliari. Negli ultimi anni è sceso nelle categorie dilettantistiche e in questa stagione romantico ritorno in Serie D al Chievo, squadra dove ha vissuto i suoi anni migliori
89) Luc Castaignos
- Valore di mercato nel 2011: 4,5 milioni di euro
- Oggi: ritirato
- Carriera: come Paloschi, il Siena nel destino. In Toscana segnò il suo unico gol con la maglia dell'Inter il 27 novembre 2012, decisivo e in pieno recupero per la squadra di Ranieri. Dopo una stagione però tornò di nuovo in Olanda, finendo in doppia cifra per tre stagioni. Da qui nuova avventura all'estero, all'Eintracht, ma stesso esito. Lungo girovagare che lo ha portato persino in Corea del Sud e a chiudere la carriera nel 2024 al Magdeburgo, Serie B tedesca
89) Heung-min Son
- Valore di mercato nel 2011: 4,5 milioni di euro
- Oggi: gioca nel Los Angeles FC
- Carriera: anche giocatori inizialmente sottovalutati 15 anni fa sono riusciti a ritagliarsi una grande carriera. Il coreano, nel 2011 già in Europa con la maglia dell'Amburgo, è diventato un giocatore di culto in Premier League grazie alle sue tante e proficue stagioni al Tottenham. In coppia con Kane ha elevato il rendimento degli Spurs e, prima di trasferirsi in Mls la scorsa estate, è riuscito anche a vincere un trofeo, alzando da capitano l'Europa League
123) Federico Macheda
- Valore di mercato nel 2011: 3,5 milioni di euro
- Oggi: gioca nell'Asteras Aktor
- Carriera: nel 2011 Chicco Macheda aveva già conosciuto gioie e dolori del calcio. L'esordio con gol in Premier League con il Manchester United di Ferguson il 5 aprile 2009 a nemmeno 18 anni, qualche altro golletto e poi il prestito difficile alla Sampdoria nel gennaio 2011, culminato in una retrocessione inaspettata. Da lì un continuo cambio di squadre tra Inghilterra, Germania e Italia senza grosse fortune. Le cose migliori le ha fatte con il Panathinaikos e oggi è ancora in Grecia