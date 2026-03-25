Introduzione

Mondiali, Champions, campionati in abbondanza. Tantissimi gol, per non parlare degli assist. Quindici anni fa erano i giocatori under 20 più preziosi al mondo. Nel frattempo hanno fatto strada, sono cresciuti, hanno vinto e sono diventati tra i calciatori migliori al mondo. Premesse ripagate, ma non per tutti: più di qualcuno è rimasto una meteora e non è mai riuscito a consacrarsi. E anche tra i campioni non mancano le parabole eclissatesi velocemente, quasi all'improvviso. Ripercorriamo chi erano le stelle del futuro nel 2011, la loro carriera e cosa fanno oggi

I PRIMI MARCATORI IN SERIE A PER ANNO DI NASCITA