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Hasa, niente più azzurro-Italia. Il talento della Carrarese giocherà con l'Albania

LA SCELTA

Luis Hasa, giovane talento della Carrarese in prestito dal Napoli, ha deciso di accettare la convocazione della Nazionale albanese. Per il centrocampista classe 2004 la scelta, ufficializzata dalla Fifa, significa l'addio alla maglia azzurra, dopo la trafila nelle squadre giovanili dell'Italia, dalla Under 18 all'Under 21

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Niente più maglia azzurra nel futuro del giovane talento della Carrarese, in prestito dal Napoli, Luis Hasa. Il centrocampista classe 2004, nato a Sora, ha infatti deciso di accettare la convocazione della Nazionale albanese, il Paese d’origine dei suoi genitori; una scelta ufficializzata anche dalla Fifa sulla piattaforma relativa ai cambi di Federazioni internazionali dei tesserati. Hasa, dopo la trafila nelle giovanili della Juve e un passaggio al Lecce, è stato acquistato dal Napoli la scorsa estate e girato in Toscana, dove si sta mettendo in mostra come uno dei fantasisti più continui, realizzando 5 reti e 3 assist in 25 presenze. Negli ultimi anni Hasa aveva vestito sia la maglia della Nazionale albanese Under 15 sia quelle delle nazionali italiane Under 18 (6 presenze), Under 19 (15 presenze), Under 20 (5 presenze) e Under 21 (3 presenze). Una carriera in azzurro destinata a concludersi con la scelta, definitiva, di tornare a vestire il rosso d’Albania.

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