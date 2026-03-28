L’argentino diventa protagonista di un caso raro nel panorama sportivo: un atleta ancora in attività che gioca in uno stadio dove una tribuna porta già il suo nome. Debutto il prossimo 4 aprile ANCHE MESSI APPLAUDE IL PRIMO GOL DI NICO PAZ CON L'ARGENTINA

Un altro record per Leo Messi e, no, questa volta non c'entrano gol e trofei, ma qualcosa che va oltre il misurabile dalle statistiche, qualcosa che entra nel campo di chi è già leggenda: giocare in uno stadio che porta già il tuo nome (o almeno lo fa una tribuna). Tra pochissimo (la data è quella del 4 aprile) i campioni in carica di Miami esordieranno nel loro nuovissimo stadio, il Nu Stadium, che appunto avrà anche una 'Leo Messi Stand', una tribuna dedicata a Leo: "Di solito, gli omaggi guardano al passato, sono fatti di nostalgia e di ricordi — ha scritto il club —. Questo è diverso, questo nasce dal presente, da ciò che sta accadendo proprio ora, da ciò che si prova ogni volta che Leo scende in campo. Rendere omaggio a qualcuno non significa sempre chiudere un capitolo. A volte significa rendersi conto di essere testimoni di qualcosa di unico".

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Come sta andando Messi a Miami Esagerato? Pesate a questo: Messi è arrivato in Florida nell'estate del 2023, in una franchigia giovanissima nata nel 2018 e che gioca la MLS appena dal 2020. Pronti e via arriva il primo trofeo, nel giro di poco più di un mese: la League Cup, segnando praticamente sempre in ogni fase del torneo. Poi il primo posto nella stagione regolare del campionato 2024 (ma con eliminazione ai playoff) e la vittoria della MLS nel 2025. Messi è già stato capocannoniere del campionato americano e MVP della lega sia nel 2024 che nel 2025, diventando il primo giocatore nella storia a vincere il premio in due stagioni consecutive. Non bastasse, dell'Inter Miami Messi ne è già diventato il miglior marcatore e il miglior assistman all time. La tribuna, forse, è quasi poco… video Inter Miami, svelato il Nu Stadium: la nuova casa di Messi

Il nuovo stadio Fin dal suo arrivo Leo aveva giocato le sue partite casalinghe al Chase Stadium, piccolo impianto da 21mila posti circa a Fort Lauderdale; ma per una stella come lui serviva qualcosa di più grande, più bello, più nuovo: ecco perché la squadra di proprietà David Beckham esordirà nel prossimo match del 4 aprile al Nu Stadium. Costruzione iniziata nel 2023, sorge all’interno del Miami Freedom Park (vicino all’aeroporto internazionale di Miami), capienza di 26.700 spettatori (tutti posti coperti). Il nuovo stadio dispone di due spazi emblematici: il Nu Club, una lounge di ospitalità premium con capacità per 770 persone che offrirà un’esclusiva vista sui giocatori attraverso un tunnel di vetro mentre si spostano dagli spogliatoi al campo; e la Nu Plaza, progettata per ospitare spazi di ritrovo, uno schermo gigante e aree con posti a sedere, creando uno spazio pubblico al centro del distretto.